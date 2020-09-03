البيض: أزيد من 870 شرطي من مختلف الرتب لتأمين مراكز إمتحانات شهادة التعليم المتوسط

تحسبا لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2020 المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل سخرت مصالح أمن ولاية البيض كل الإمكانيات المادية والبشرية لتـأمين مراكز إجراء الامتحانات.

أين وصل التعداد البشري المقحم إلى أزيد من 870 شرطي من مختلف الرتب موزعين عبر إقليم الولاية حسب إختصاص ذات المصالح.

سيتم تأمين 22 مركز امتحان إضافة إلى مديرية التربية ومركز التصحيح حيث تتوزع مراكز إجراء الامتحانات بـ 11 مركز امتحان على مستوى عاصمة الولاية و11 مركز على مستوى الدوائر السبعة التابعة لإختصاص الأمن الوطني.

كما سيتم وضع تشكيل أمني على مستوى هاته المراكز 24 ساعة قبل إجتياز الامتحانات إضافة إلى دوريات راكبة و راجلة في محيط المؤسسات التربوية.

مع تأمين نقل أوراق الامتحان من مديرية التربية إلى مراكز الإجراء تحت إشراف إطارات تابعين لمختلف المصالح الولائية.

وتأتي هذه الدورة في ظروف خاصة مرتبطة بانتشار جائحة فيروس كوونا كوفيد19 التي تستلزم إتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على صحة المترشحين والمؤطرين.

وذلك باتباع البروتوكول الصحي المعمول به للحد من انتشار هذا الوباء كالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات.