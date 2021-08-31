البيض: أمن دائرة بوعلام يوقف شخص بتهمة تدنيس المصحف وممارسة السحر والشعوذة

أوقفت مصالح أمن دائرة بوعلام بالبيض، بالتنسيق مع العناصر المتنقلة للشرطة القضائية شخص يبلغ 58 سنة ببلدية سيدي عمر بتهمة تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة وحيازة فديوهات خليعة.

وحسب البيان فإن حيثيات القضية تعود إلى تحصل ذات المصالح الأمنية على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يمارس السحر والشعوذة على مستوى منزل يستأجره.

وبعد عملية التفتيش حسب الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تم حجز مجموعة من الأغراض المستعملة في الشعوذة من بينها مصحف مدنس، كتاب مستعمل في السحر والشعوذة، بعض الجداول والطلاسم، الأحراز والصور بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المضغوطة احدها يحتوي على طلاسم وجداول.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورط تم انجاز ملف قضائي بتهمة تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة وحيازة فديوهات خليعة أين تم ايداعه الحبس.