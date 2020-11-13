عاجل

البيض: إختفاء الطفل مصطفى المداني البالغ 14 سنة في ظروف غامضة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البيض: إختفاء الطفل مصطفى المداني البالغ 14 سنة في ظروف غامضة
بقلم لعرج برمضان

تبحث عائلة دايم الله القاطنة بحي 450 سكن بالبيض عن إبنها مصطفى المداني البالغ 14 سنة الذي إختفى مساء يوم الإثنين الماضي في ظروف غامضة.

حيث خرج من بيته في حدود الساعة الواحدة زوالا من ذات اليوم متوجها إلى المدرسة قبل أن يغير وجهته إلى جهة غير معلومة.

وحسب ما أفاد به والده الذي حدثنا وهو في حالة من الألم والحسرة على فراق إبنه الذي لم يظهر عنه أي خبر أومعلومة تفيد بمكان تواجده لغاية اليوم.
عائلة الطفل مصطفى تطلب وتدعوا كل الخييرين والمحسنين مساعدتهم من خلال إبلاغهم بمكان تواجده في حالة ماعلموا بذلك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=920210

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com