البيض: إختفاء الطفل مصطفى المداني البالغ 14 سنة في ظروف غامضة

تبحث عائلة دايم الله القاطنة بحي 450 سكن بالبيض عن إبنها مصطفى المداني البالغ 14 سنة الذي إختفى مساء يوم الإثنين الماضي في ظروف غامضة.

حيث خرج من بيته في حدود الساعة الواحدة زوالا من ذات اليوم متوجها إلى المدرسة قبل أن يغير وجهته إلى جهة غير معلومة.

وحسب ما أفاد به والده الذي حدثنا وهو في حالة من الألم والحسرة على فراق إبنه الذي لم يظهر عنه أي خبر أومعلومة تفيد بمكان تواجده لغاية اليوم.

عائلة الطفل مصطفى تطلب وتدعوا كل الخييرين والمحسنين مساعدتهم من خلال إبلاغهم بمكان تواجده في حالة ماعلموا بذلك.