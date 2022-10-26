البيض: إدانة شخصين بـ 10 سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة

تمكن أفراد الجيش الوطني من حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن. وكذا 55 قنطار من مادة التبغ و10963 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ويأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود. تُقدر بـ (27873) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 414 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 134 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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