البيض..إدانة شخصين بـ7 سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة

أصدرت محكمة بوعلام بالبيض حكم يقضي بـ 7 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة نافذة في حق شخصين متهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

مع الأمر بإيداع المتهم الأول الحبس بالجلسة،وإصدار الأمر بالقبض ضد المتهم الثاني بعد متابعتها عن طريق إجراءات المثول الفوري على اثر حجز كمية من القمح اللين (فرينة) المدعمة من طرف الدولة تقدر بـ 415 كيس بوزن إجمالي قدره حوالي 193 قنطار.