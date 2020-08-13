البيض: إستئناف نشاط الفنادق والمقاهي والمطاعم إبتداءا من السبت

أصدر والي ولاية البيض قرار يتضمن الترخيص بإستئناف نشاط الفنادق المقاهي والمطاعم على مستوى إقليم الولاية.

وحسب ذات القرار فإن استئناف هذا النشاط يكون إبتداء من 15 أوت 2020 مع تنفيذ بروتوكول صحي يتضمن مجموعة من تدابير الوقاية والحماية.

والتي من بينها إرتداء الأقنعة الواقية وتحقيق التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه.

بالإضافة إلى التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي واللوازم الأخرى.

وكذا وضع محلول مطهر في متناول الزبائن مع منع إستعمال مكيفات الهواء والمراوح.

كما أوضح هذا القرار أنه يمنع إقامة مراسيم الزواج وغيرها عبر قاعات الفنادق والمطاعم.

وسيتم القيام بعمليات تفتيشية من أجل المعاينة والتحقق من مدى الإمتثال للتدابير الوقائية من طرف المصالح المعنية.

وأي خرق لهذه التدابير أوفي حالة التبليغ عن وجود أي عدوى سيتم عن الغلق الفوري للمحل المعني.

وهذا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من خطر انتشار جائحة كورونا.