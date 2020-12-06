البيض: إصابة 6 أشخاص في انحراف وانقلاب حافلة نقل جماعي

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البيض: إصابة 6 أشخاص في انحراف وانقلاب حافلة نقل جماعي
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوعلام، في ولاية البيض، اليوم الأحد، لأجل حادث مرور.

وحسب الحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة نقل جماعي من نوع hiace بمنطقة تمندرت مدخل بلدية سيدي اعمر.

وخلف الحادث 6 جرحى ، 3 إناث أعمارهم 21- 42-66سنة على التوالي، و3 ذكور (66-65-23سنة) .

وتم تقديم الاسعافات الاولية للضحايا، ونقلهم من طرق مصالح الحماية المدنية الى مستشفى بوعلام، في ولاية البيض.

وفي هذا السياق تدعو الحماية المدنية كافة سائقي المركبات الى ضرورة مضاعفة تدابير الحيطة والحذر بسبب الاضطراب الجوي.

ودعت الحماية المدنية الى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه قدر الإمكان ، وارتداء حزام الأمان والإمساك جيداً بعجلة القيادة.


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