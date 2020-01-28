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البيض.. إعتصام مفتوح للمستفيدين من التجزئات الإجتماعية أمام مقر البلدية

أخبار الجزائر
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البيض.. إعتصام مفتوح للمستفيدين من التجزئات الإجتماعية أمام مقر البلدية
بقلم لعرج برمضان

اعتصم عدد من مستفيدين من التجزئات الاجتماعية أمام بلدية البيض مطالبين بالتسريع في اشغال بناء سكناتهم..

وقالت مصادر للنهار اونلاين أن بعض المحتجين دخولوا في إضراب عن الطعام.

للتذكير فإن المستفديون من التجزئات الاجتماعية يخرجون في احتجاجات منذ اسابيع كانت بشكل أسبوعي، لكنهم اليوم قررو ان يكون اجتتاجهم  مفتوحة ومتواصلة لحد الساعة في هذا الليل.

وقد رفض والي ولاية البيض في وقت سابق اليوم استقبالهم أثناء احتجاجهم امام الولاية.

ويعتبر المحتجون ان الجهات المعنية تأخرت في بناء مساكنهم التي قالو انها تأخرت 6 سنوات كاملة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764553

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