البيض: إلزام الفلاحين المنتجين للحبوب بدفع محاصيلهم لتعاونية الحبوب

أصدر والي ولاية البيض فريد محمدي، قرار يلزم كل فلاح منتج للحبوب بدفع محصوله للموسم الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية.

وفي هذا السياق، أوضح بيان لمصالح الولاية،أنه في حالة عدم دفع الفلاح للمحصول يتعرض للمتابعة القضائية مع حجز المنتوج وتحويله للتعاونية.

بالإضافة إلى إجراءات إدارية تصل إلى حرمانه من كل برامج الدعم الفلاحي بما فيها التسوية العقارية والكهرباء الفلاحية.

هذا ويذكر أنه تم تخصيص ثلاث نقاط لجمع المحصول على مستوى كل من البيض، بوعلام وبوقطب.

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