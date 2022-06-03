البيض: إلزام الفلاحين المنتجين للحبوب بدفع محاصيلهم لتعاونية الحبوب
أصدر والي ولاية البيض فريد محمدي، قرار يلزم كل فلاح منتج للحبوب بدفع محصوله للموسم الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية.
وفي هذا السياق، أوضح بيان لمصالح الولاية،أنه في حالة عدم دفع الفلاح للمحصول يتعرض للمتابعة القضائية مع حجز المنتوج وتحويله للتعاونية.
بالإضافة إلى إجراءات إدارية تصل إلى حرمانه من كل برامج الدعم الفلاحي بما فيها التسوية العقارية والكهرباء الفلاحية.
هذا ويذكر أنه تم تخصيص ثلاث نقاط لجمع المحصول على مستوى كل من البيض، بوعلام وبوقطب.
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البيض: منح عمرة مجانية لفائدة المقيمين بدار الرحمة
كما استفاد عدد من مقيمي دار الرحمة بالبيض من عمرة مدفوعة التكاليف. كمبادرة انسانية مميزة خصهم بها والي الولاية فريد محمدي.
حيث أشرف اليوم رفقة السلطات الأمنية والمدنية على حفل توديعهم. قبيل انطلاقهم يوم الغد الأحد نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
طالع ايضا: والي البيض يمنح مليار و500 مليون سنتيم لمولودية البيض عقب تحقيقه للصعود للمحترف الأول
كما خصص والي ولاية البيض مبلغ مليار و500 مليون كمكافأة مالية لمولودية البيض عقب تحقيقه للصعود للمحترف الأول ورحلة سياحية لشرم الشيخ بدولة مصر الشقيقة.
وخلال حفل أقيم على شرف الفريق أعلم والي البيض نادي مولودية البيض بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكريم النادي بالصنوبر البحري في العاصمة يوم السبت المقبل.
كان ذلك خلال كلمته التي القاها على هامش مأدبة عشاء نظمت بإقامة الولاية على شرف فريق مولودية البيض بعد تحقيقه الصعود للمحترف الأول لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1936.
رئيس الجمهورية يُهنئ مولودية البيض واتحاد خنشلة بتحقيقهما الصعود
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الإثنين مولودية البيض واتحاد خنشلة عقب تحقيقهما الصعود للرابطة المُحترفة.
حيث نشر الرجل الأول في الدولة الجزائرية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما قال رئيس الجمهورية:”مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.
قبل أن يُضيف:”مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.