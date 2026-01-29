البيض: إنتشال جثة شخص من سد بريزينة

إنتشلت مصالح الحماية المدنية بدعم من فرقة الغطاسين جثة شخص من سد بريزينة بولاية البيض مساء اليوم الخميس.

وحسب ذات المصالح فقد تم بعد إتخاد الإجراءات اللازمة نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البيض.

وفي انتظار تحديد هوية الجثة من طرف المصالح المختصة تشير بعض المعلومات الأولية أنه يرجح أن تعود للشخص المسمى (ش، س) المفقود منذ قرابة شهر من بلدية الكراكدة. بعد عمليات البحث الواسعة عنه أبرزها التي كانت من طرف فرقة الغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية بالبيض والمدعمة من عدة ولايات.

