البيض: إنتشال جثتي شخصين مفقودين جراء السيول

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنتشال جثتي شخصين مفقودين جرفتهما مياه واد دميرينة بالبيض.

إنتشال الجثتين جاءت تبعا لعملية البحث عن ثلاثة أشخاص مفقودين كانوا على متن شاحنة جرفتها مياه واد دميرينة، ببلدية بوسمغون، ولاية البيض. أين تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثتي شخصين، يبلغان من العمر 8 سنوات و19 سنة. حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة للعثور على الضحية الثالثة.

هذا وسخرت ذات المصالح لهذه العملية كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، فرقة الغطاسين، والوحدات المجاورة. بالإضافة كذلك أكثر من 92 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

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