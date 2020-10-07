البيض: إنقاذ امرأتين وطفلة من الإختناق بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض بحي الصديقة، لإسعاف وإنقاذ امرأة تبلغ 39 سنة مختنقة بالغاز المنبعث من موقد نار.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية البيض، اليوم الأربعاء، فقد قدمت للمرأة الإسعافات الأولية، ثم تم نقلها الالأولية، ال،ـونقلت الى مستشفى محمد بوضياف.

وتدخلت الحماية المدنية، بحي الاخوة حسني لإسعاف وانقاذ امرأة 39 سنة، وطفلة 05 سنوات مختنقتين بالغاز المنبعث من سخان الماء.

وأفادت الحماية المدنية لولاية البيض في بيانها أنه تم تقديم الاسعافات الاولية للمرأة والطفلة وتم نقلهما الى مستشفى محمد بوضياف.

ودعت الحماية المدنية لولاية البيض الى ضرورة تفقد التوصيلات الغازية، وخاصة جهاز الطبخ وتسخين الماء، للوقاية من خطر الاختناق بالغاز.