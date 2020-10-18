البيض: إنقاذ 5 أفراد من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بالرقاصة

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البيض: إنقاذ 5 أفراد من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بالرقاصة
بقلم لعرج برمضان

تدخلت مصالح الحماية المدنية بدائرة الرقاصة بولاية البيض، مساء اليوم الأحد، لإنقاذ 5 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وذلك في حدود الساعة 16.25، أين أتم إسعاف 5 أشخاص إختنقوا بسبب مسخن للماء بحي 112 مسكن بالرقاصة.

حيث يتعلق الأمر بـ 4 نساء تترواح أعمارهم ما بين 21 و58 سنة وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

لتقدم لهم الإسعافات الأولية ويتم نقلهم الى مستشفى الرقاصة، في حين دعت ذات المصالح كافة المواطنين بضرورة تفقد التوصيلات الغازية.

وخاصة جهاز الطبخ و تسخين الماء وذلك حفاظا على سلامتهم من الإختناق.


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