البيض: إيقاف مشتبه فيه في قضايا نصب وإحتيال طالت عدة موالين بسوق المواشي

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بولاية البيض، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة عن قضية نصب وإحتيال، راح ضحيتها عدة موالين طالت سلعهم المتمثلة في مادة العلف.

حيث تعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح أمن دائرة بوقطب عدة شكاوي من قبل موالين مفادها وقوعهم ضحية النصب والإحتيال من قبل شخص مجهول .

هذا الأخير يقوم بإيهامهم بشراء مادة العلف منهم من داخل سوق الماشية بمدينة بوقطب، وبعد أن يقوم بتحميلها على شاحنته يغادر السوق لوجهة مجهولة بعد أن يختار ضحاياه بعناية تامة أغلبهم من قاطني الولايات المجاورة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات مع وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشبهة فيه البالغ من العمر 23 سنة.

والمنحدر من ولاية البيض وإسترجاع السلع محل النصب والإحتيال وتسليمها للضحايا والمتمثلة في 80 قنطار من مادة العلف.

ونظرا لوجود دلائل وقرائن من شأنها إدانته تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب عن قضية النصب والإحتيال.

وبعد إحالة ملف القضية وفقا لإجراءات المثول الفوري صدر في حقه عقوبة 18 شهر حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري.

هذه العملية النوعية خلفت صدى واسع و إرتياح كبير لدى فئة الموالين، الذين ثمنوا المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة في تأمينهم وحماية ممتلكاتهم.