البيض.. اختناق 3 أشخاص بالغاز السام

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية البيض، حادث تسمم عائلة كاملة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي العناصر، ببلدية البيض.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 04سا25د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي العناصر، ببلدية ودائرة البيض.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 05 سنوات و 34 سنة. لهم صعوبة في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

