البيض: ارتفاع حصيلة الحادث المروري إلى 7 وفيات

إرتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع أمس بولاية البيض إلى 7 وفيات. حيث توفي طفل يبلغ من العمر 14 سنة صباح اليوم الخميس. بعدما كان يرقد بمصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف.

يذكر ان الحادث المروري وقع مساء الأمس الأربعاء بمحور الدوران المقابل للمركز الجامعي نور البشير بمدخل مدينة البيض. بالطريق الوطني رقم 47 وخلف 6 وفيات وأكثر من 40 جريحا إثر اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة مقطورة وسيارة أجرة.

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