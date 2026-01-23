البيض: اصطدام شاحنة مقطورة بجدار سكني ببريزينة

سجلت مدينة بريزينة بولاية البيض، مساء اليوم الجمعة، حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة بواجهة لأحد الصيدليات الخواص.

ووقع الحادث، على مستوى طريق المدخل الرئيسي والوحيد ذو المنحدر الخطير ببلدية بريزينة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب المعلومات الاولية فإن سبب الحادث يعود لعطب في المكابح. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم المساعدة والاسعافات اللازمة فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

هذا وجدد سكان بريزينة مطلبهم الملح بضرورة انجاز طريق اجتنابي خاص بالوزن الثقيل. لتفادي حوداث مرور متكررة قد تؤدي بالأرواح وخسائر في الممتلكات.