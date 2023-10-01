البيض: الأمن يحجز أزيد من 38 ألف من المواد غير صالحة للإستهلاك

حجزت كتيبة التدخل السريع بأمن ولاية البيض كمية من المواد الإستهلاكية سريعة التلف قدرت بـ 38736 وحدة من مادة الياغورت والجبن والحليب كانت موجهة للإستهلاك.

وتمثلت المحجوزات في 36960 وحدة علبة ياغورت و1200 وحدة جبن 576 علبة حليب معلب. وذلك على إثر حاجز مراقبة لعناصر الفرقة بمدخل المدينة. أين تم توقيف شاحنة تبريد وبعد مراقبتها تبيّن أن جهاز تبريد الشاحنة معطل وعند تفتيشها تم العثور على الكمية المذكورة من المواد الإستهلاكية.

بعد إجراء الخبرة الطبية من قبل أعوان مراقبة الغش بمديرية التجارة على السلعة. بينت أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري حسب بيان لذات المصالح. ليتم إجراء ملف قضائي ضد المخالف. فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة.