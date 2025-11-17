البيض: الأمن يوجه نداءً للجمهور حول شبكة تنصب باسم شركة وهمية “كيونات”

دعت مصالح الأمن بولاية البيض كافة المواطنين الذين تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال من طرف 3 نساء ورجل بعدما نشرت صورهم التقرب إلى المصالح الأمنية.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض. فإن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية قامت بتوقيف الأشخاص الظاهرين في الصور كل من الآتية أسماءهم (ب) (م) (ت خ) (ت (ع) (مم). مشبه فيهم في قضية النصب عن طريق التسويق الشبكي باسم شركة وهمية تدعى “كيونات”. بإيهام الضحايا بمشاريع مربحة والثراء السريع بعد الإستفادة من خدمات كالحجز بفنادق. أو الحصول على شهادات تكوين من ذات الشركة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 25 و 60 مليون سنتيم .

كما وجهت مصالح أمن ولاية البيض، نداءً لكل شخص وقع ضحية للسالفي الذكر أو يملك معلومات بصفته شاهدا. التقرب أمام فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية البيض. أو أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

