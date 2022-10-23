البيض.. الإطاحة بامرأتين تمارسان السحر والشعوذة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية البيض من توقيف امرأتين تتراوح أعمارهم بين 56 و 43 سنة بتهمة ممارسة طقوس الشعوذة و العرافة للنصب و سلب مال الغير .

وحسب مصالح أمن الولاية، فإن حيثيات القضية الثالثة في هذا الشان المعالجة بحر هذا الشهر، لحصول الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، على معلومات تفيد بوجود امرأة تقوم بممارسة أفعال تتعلق بطقوس الشعوذة والسحر بمقر مسكنها رفقة شريكتها.

وأوضح بيان ذات السلك النظامي، أنه بعد تفتيش المنزل حسب إذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تم ضبطهما في حالة تلبس و حجز مجموعة من الأغراض المستعملة في السحر و الشعوذة وصور لبعض الضحايا ومبلغ مالي قدره 54 ألف و 725 دج كعائدات ناتجة عن هذه الممارسات، ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الولاية لمباشرة التحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطتان تم إنجاز ملف قضائي تحت الوصف الجزائي، جنحة النصب لسلب مال الغير باستعمال طقوس

السحر والشعوذة والعرافة والإيهام بالتنبؤ بالغيب أين تمت إدانة كل منهما بغرامة مالية قدرها 60 ألف دج.