البيض.. الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز أزيد من 47 ألف كلغ كيف

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية البيض، ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص تنشط في مجال نقل، تخزين و ترويج المخدرات مع حجز كمية معتبرة يقدر وزنها 47.970 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج خلال الشهر الفضيل.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية النوعية جاءت اثر الاستغلال الأمثل لمعلومات حول أفراد الشبكة. التي يمتد نشاطها إلى المغرب، حيث مكنت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بالتنسيق الدائم مع نيابة محكمة. الأبيض سيدي الشيخ من تحديد هوية المشتبه فيهم و أماكن تواجدهم ليتم توقيفهم مع ضبط كمية المخدرات المذكورة واسترجاع مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي ومركبتين تستعملان كوسيلة نقل.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ بموجب إجراء قضائي.

