البيض: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقاصة بولاية البيض من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من حجز مبلغ مالي قدر بـ 462 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة. كما تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود إثر تحصل عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة على معلومات مؤكدة. مفادها قيام شخص بنقل مبلغ مالي مزوّر قصد ترويجه بمدينة الرقاصة بالبيض، ليتم استغلال المعلومة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكه بحوزتهم مبلغ مالي مقدر بـ 462 ألف دج متمثلة في 231 ورقة من فئة ألفين دج مزورة. ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية التي أفضت نتائجه عن توقيف جميع أفراد الشبكة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية طرح وترويج أوراق نقدية مزوّرة. وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.