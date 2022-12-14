البيض: الإطاحة بنشاط شبكة بتهمة الاتجار بالأشخاص بإستعمال السحر والشعوذة والتنقيب دون رخصة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائيــة بأمن ولاية البيــض من إحباط نشاط شبكة إجرامية قامت بإستـدارج وتهديد وإستغلال شخص يصنف حسب طقوسهم أنه زوهري في أعمال السحر والشعوذة للتنقيب عن بعض المعادن الثمينة بأماكن معزولة في قطاع الإختصاص.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية فقد تــم من خلال هذه العملية توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم ما بين 23و36 سنة على متن مركبة و حجز معدات يدوية تستعمل في عملية الحفر فضلا عن طلاسم وأحراز تستعمل في طقوس السحر و بفعل الإتجار بالأشخاص بإستعمال السحــر والشعوذة والقيام بأعمال التنقيب دون ترخيص بالحفر و التنقيب عن آثار على أرض عمومية محمية قــانـونــا.

أين تــم إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية و تقديم الأطراف أمام نيابة جمهورية محكمة البيض بجنحة الإتجار بالأشخاص بإستعمـال السحر والشعوذة وجنحة التنقيب دون رخصة و إجراء الحفر و التنقيب عن آثار على أرض عمومية محمية قانونـــا حيث صدر في حقهم أمر ايداع حسب ذات البيان