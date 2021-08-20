البيض: الترخيص بأداء صلاة المغرب جماعة بداية من اليوم الجمعة

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البيض، الأئمة والقائمين بالإمامة بمساجد الولاية. أنه يمكن أداء صلاة المغرب جماعة بالمساجد ابتداء من اليوم الجمعة وذلك نظرا لدخول وقتها قبل موعد بداية الحجر المنزلي

وأوضحت ذات المديرية في بيان لها، أنه يجب رفع الآذان وفق الرزنامة الرسمية دون تأخير وتقام الصلاة عقبه مباشرة. كما أنه ستغلق أبواب المساجد عقب الصلاة وقبل حلول وقت الحجر مع الالتزام التام بالبروتوكول الصحي واجراءات الوقاية