البيض: الحبس لأربعة أشخاص عثر بحوزتهم على 1 كلغ من المخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ بأمن ولاية البيض، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات. متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 62 سنة، وحجز قرابة 1 كلغ من الكيف والمعالج.

العملية جاءت إثر معلومات تفيد بوجود جماعة متكونة من 3 أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات من إحدى ولايات الجنوب الغربي مرورا بمدينة الأبيض سيدي الشيخ. ليتم وضع خطة أمنية محكمة كلّلت بتوقيف المشتبه فيهم على متن مركبة من نوع سامبول. وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 7 صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 702غ.

التحقيقات التي باشرتها الضبطية في القضية، تم التوصل إلى ممونهم الرئيسي أين تم توقيفه بإحدى الولايات. كما تم انجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الأبيض سيدي الشيخ التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.

