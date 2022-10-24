البيض: الحكم بـ 10 و12 سنوات سجنا نافذا في متهمين بالمضاربة 

أدانت محكمة بوقطب بولاية البيض مساء اليوم الإثنين شخص بـ 10 سنوات حبس نافذة وغرامة و2 مليون دج نافذة مع أمر ايداعه الحبس .

فيما أدانت غيابيا شخص آخر بـ 12 سنة حبس نافذة و3 ملايين دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.

مع مصادرة المحجوزات بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة القمح اللين (الفرينة) على إثر حجز كمية كبيرة من القمح اللين المدعمة من طرف الدولة، قدرت بـ 1966 كيس، أي مايعادل 983 قنطار.