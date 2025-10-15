البيض.. الدرك يحجز 55 كلغ من الكوكايين ويوقف 4 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض)، بخدمة مشتركة مع أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالأبيض سيدي الشيخ، اليوم الأربعاء، من حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين تقدر بـ55 كيلوغرامًا وتوقيف 4 أشخاص.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية تم على مستوى الطريق الوطني رقم 59، أثناء توقيف مركبة نفعية كانت قادمة من بلدية البنود، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقاً باستعمال الثنائي السينوتقني، تبين أنه يوجد أسفل المركبة صندوق مهيأ لتخزين وتمرير الممنوعات.

وعند فتح الصندوق، عثِرَ بداخله على كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وذلك باستعمال الكاشف السريع على الكوكايين والكراك، على إثرها تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة عدّة، تم توقيف ثلاثة أشخاص من باقي عناصر الشبكة.

وأسفرت العملية عن حجز 55 كغ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و52 سنة، 4 سيارات سياحية منها اثنتان مهيّأتان للتهريب، 7 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 165 ألف دينار جزائري.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال التحقيق.