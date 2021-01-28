البيض: الدرك يوقف مشعوذ ويعثر على حروز وآيات قرآنية مدنّسة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البيض من توقيف شخص يبلغ 46 سنة بقرية بوناجي بإستيتن يمارس السحر والشعوذة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية التوقيف جاءت إثر معلومات وردت لذات الفرقة مفادها وجود شخص يحتال على المواطنين.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المعني وضبط في حالة تلبس رفقة مواطنين ومواطنات من ضحاياه.

لتقوم مصالح الدرك بتوقيف الشخص البالغ 46 سنة بحوزته طلاسم وحروز آيات قرآنية مدنسة، كتب السحر والشعوذة وصور للضحايا.

كما تم العثور على أسلحة بيضاء، منظار نهاري، ذخيرة حية ومبلغ مالي قدره 23 مليون وكذا وسائل وحبر كتابة الطلاسم.

وبعد نهاية التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.