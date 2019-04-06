البيض.. السيول تجرف 3 أشخاص بوادي مديرينة في بوسمغون

تم اليوم السبت إنقاذ ثلاثة أشخاص جرفتهم السيول بوادي مديرينة ببوسمغون جنوب ولاية البيض.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية للمركز المتقدم ببوسغون في حدود الثانية عشر زولا لإنقاذ ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 39و27 سنة.

كانوا على متن مركبة نفعية جرفتها السيول نتيجة فيضان وادي “مديرينة” على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلديتي بوسمغون و البنود.

و قد تم إنقاذ الأشخاص الثلاثة و إخراجهم من الوادي وتقديم لهم الإستعفات الضرورية.

وعرفت ولاية البيض ليلة الجمعة تساقط ثلوج على عدد من مناطق الولاية، خاصة المرتفعات دون تسجيل أي حوادث مرورية تذكر.