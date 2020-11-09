البيض: الشرطة القضائية تحجز 200 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول بالبيض من حجز 200 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 22 و28 سنة.

تعود وقائع هذه القضية إلى ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية مجهولة العدد تنشط في مجال ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

إستغلالا لتلك المعلومات تم إعداد خطة محكمة كللت بتوقيف الشخصين المتورطين على متن مركبة حيث وبعد التفتيش الدقيق لها عثر على كيس بلاستيكي يحتوي على 200 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل 2 ملغ.

بعد إستكمال التحقيق في شأن القضية تم إنجاز ملف قضائي سيقدم بموجبه المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.