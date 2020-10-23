البيض: العثور على الكهل المفقود في صحة جيدة

عثرت الحماية المدنية لولاية البيض على الرجل المفقود في صحة جيدة، حيث تم نقله الى مستسفى بوقطب.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوقطب، في البيض، ومدعمة بالرتل المتنقل صباح اليوم، من أجل البحث عن رجل مفقود بالدبداب.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية البيض، اليوم الجمعة، فإن الرجل المفقود يدعى برناوي شعبان، ويبلغ من العمر 55سنة.

ويعاني الشخص المفقود من إعاقة ذهنية، يقطن بضواحي منطقة دبداب، على بعد 2 كلم من قرية سيد الحاج، بمدينة بوقطب.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية البيض أن عملية البحث برفقة الدرك الوطني وبعض المواطنين، حيث سخرت الحماية المدنية 35 عونا للعملية.

للإشارة، فإن الكهل المفقود في ضواحي منطقة دبداب، بمدينة بوقطب، في ولاية البيض، غاب عن الأنظار منذ يوم أمس الخميس.