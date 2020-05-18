البيض: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يدشين محطة مراقبة البيئة بالولاية

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البيض: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يدشين محطة مراقبة البيئة بالولاية
بقلم لعرج برمضان

إستهل الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ زيارته لولاية البيض بدتشين محطة مراقبة البيئة بالولاية.

كما وقف الوزير على ماتتوفر عليه المحطة من أجهزة وإمكانيات كما زار دار البيئة بالولاية.

أين حمزة آل سيد الشيخ تلقى عرض حول حصيلة مشاركتها في مكافحة جائحة كورونا فيما تم أيضا الوقوف على معارض لمؤسسات وجمعيات نشطة في مجال البيئة.

هذا وسيتوجه الوزير غدا إلى الأبيض سيد الشيخ لإستكمال محطات زيارته أين سيشرف على انطلاق قافلة تضامنية تضم حوالي 1200 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل


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