البيض.. انطلاق إنجاز 400 وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل3”

أشرف صباح اليوم الثلاثاء، والي ولاية البيض نور الدين بلعريبي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، المدير الجهوي لوكالة تحسين السكن وتطويره على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل3 ” على مستوى التجزئة الاجتماعية (C).

وحسب مصالح ولاية البيض، جرت هذه المراسيم بحضور، الأمين العام للولاية، رئيس دائرة البيض. رئيس المجلس الشعبي البلدي، مدير السكن، مدراء المجلس التنفيذي للولاية.

​ويأتي هذا المشروع ليعزز الحظيرة السكنية بالولاية، مستهدفاً الاستجابة لطلبات المكتتبين المسجلين. ضمن هذه الصيغة أين تلقى الوالي والوفد المرافق له شروحات وافية حول البطاقة التقنية للمشروع. والمخططات العمرانية المعتمدة، وكذا الآجال الزمنية المحددة لعملية الإنجاز.

​هذا وشدد الوالي على ضرورة الصرامة في المتابعة الميدانية، مؤكداً على أهمية احترام المعايير التقنية للجودة. وضرورة تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في موعده المحدد. كما أشار إلى أن اختيار موقع التجزئة الاجتماعية (C) يندرج ضمن مخطط مدروس لضمان توازن التوسع العمراني وتوفير المرافق الضرورية للمواطنين مستقبلاً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور