البيض: انطلاق الفوج الأول من الحجاج نحو البقاع المقدسة

غادر اليوم الجمعة، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام لولاية البيض متوجها نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك انطلاقا من مطار وهران الدولي.

وجرت مراسم توديع الفوج الأول، الذي يضم أزيد من 30 حاجا وحاجة، بحضور السلطات المحلية للولاية، في أجواء روحانية خاشعة.

ووفق ما أفاد به مدير الشؤون الدينية والأوقاف بلعمى الشيخ، تم تسخير كافة الوسائل والإمكانات البشرية والمادية لضمان نقل حجاج الولاية. الذين يبلغ عددهم الإجمالي 480 حاجا وحاجة، موزعين على 13 رحلة مبرمجة، تنطلق من ولاية البيض نحو مطار وهران الدولي. قبل التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام.

كما جندت مصالح مديرية النقل بالولاية كل إمكانياتها لإنجاح عملية نقل الحجاج في ظروف مريحة ومنظمة. من خلال توفير حافلات مخصصة لنقلهم نحو مطار وهران الدولي. في إطار التنظيم المحكم والرعاية الخاصة التي توليها الدولة لضيوف الرحمن.