البيض: انهيار سقف أثناء صب الخرسانة بمسجد طور الانجاز في المدينة الجديدة

تعرض مساء اليوم الثلاثاء سقف مسجد التقوى بالمدينة الجديدة في ولاية البيض للانهيار. أثناء أشغال صب الخرسانة على مستوى المساحة التوسعية للمسجد الذي هو في طور الانجاز.

وخلف الحادث حسب مصالح الحماية المدنية جريحين تعرضو لاصابات خفيفة تم نقلهما على اثر ذلك لمستشفى الولاية لتلقي الاسعافات.

هذا وتنقل والي ولاية البيض فريد محمدي السيد الوالي لمكان الحادث أين عاين مختلف الاضرار. وأكد أن لجنة متكونة من مصالح التعميير والرقابة التقنية للبناء ستقوم بتقييم الاضرار.