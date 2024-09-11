البيض: بعد 4 أيام من البحث.. العثور على جثة الشخص الذي جرفه واد دميرينة ببوسمغون

تم مساء اليوم الأربعاء العثور على جثة الشخص المفقود المسمى (ع، ب) المنحدر من دائرة الشلالة، ولاية البيض.

الضحية كان على متن شاحنة جرفتها سيول واد دميرينة ببلدية بوسمغون صبيحة يوم الأحد الماضي. بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتم العثور على جثة الفقيد بمنطقة الجليد بإقليم بلدية البنود، جنوبي ولاية البيض، من طرف فرق الحماية المدنية بمساعدة مواطنين تطوعوا للمشاركة في عملية البحث منذ يوم الحادثة.