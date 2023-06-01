قناة النهار البيض : تباين في أسعار الماشية قبل شهر عن عيد الأضحى المبارك بقلم قناة النهار نشر في 01 جوان 2023 - 12:45 شارك غرِّد أرسل 168 0 البيض : تباين في أسعار الماشية قبل شهر عن عيد الأضحى المبارك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PzuAW اقرأ أيضا فالحلوة والمرة: قصة حب مليئة بالنجاح.. حمد وفايزة 29 سنة زواج وتجارة في نفس المجال قناة النهار 29 ماي برابح عبد الجليل"..قصة شاب رفض مفارقة قبر أمه فنام لسنوات بجواره" قناة النهار 01 جوان إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي رامي: لا تحتاج دخول دورات تكوينية لتعلم التجارة الإلكترونية كل شيء موجود في اليوتيوب قناة النهار 31 ماي الشيخ النوي: محجرة في واد الفضة بجنب الأبنية السكنية والسكان يشتكون قناة النهار 11 ماي سوق الإثنين للمواشي بالجلفة..استقرار وتباين في أسعار الكباش والموالون يشتكون غلاء الأعلاف قناة النهار 22 ماي صريح جدا: ماذا سيغير الجزائري في حياته لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟ قناة النهار 22 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي صريح جدا: ماذا استفاد الجزائريون من الأنترنت؟ قناة النهار 14 ماي بيدون تعليق: شاهد ما فعله المخربون بمكان مخصص لتعليم السياقة بالعاصمة قناة النهار 21 ماي