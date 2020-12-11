البيض..  تدعيم المؤسسات الاستشفائية بثمانية سيارات إسعاف مجهزة

في إطار الإحتفال بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، أشرفت السلطات الولائية بالبيض اليوم الجمعة، على تسليم 8 سيارات إسعاف من نوع مرسيدس مجهزة لصالح المؤسسات الإستشفائية.

الحصة الأولى التي تأتي كعملية مسجلة في إطار صندوق الهضاب العليا، حسب ما كشفه والي الولاية كمال توشن إستفاد منها كل من مستشفى البيض، بوقطب والأبيض سيد الشيخ.

بالإضافة إلى المؤسسات الجوارية بكل من البيض، الرقاصة، بوعلام، بريزينة والشلالة فيما سيعقبها عملية أخرى في الأيام المقبلة تشمل المؤسسات الصحية المتبقية حسب ما أضافه ذات المتحدث.

كما كشف والي البيض كمال توشن، في ذات السياق أنه تم تخصيص إعتمادات معتبرة في الميزانية الإضافية للولاية لأجل اقتناء المستلزمات الضرورية الخاصة بقطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا.

مؤكدا أنه سيتم تسليم مستلزمات وآليات لوضع جهاز ” pcr ” حيز الخدمة والذي كانت استفادت منه الولاية في وقت سابق.