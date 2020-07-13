البيض: تدعيم مصلحة كوفيد بـ 30 سريرا إضافيا

أخبار الجزائر
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البيض: تدعيم مصلحة كوفيد بـ 30 سريرا إضافيا
بقلم ل.برمضان

تدعمت مصلحة الكوفيد بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالبيض، بـ 30 سريرا إضافيا مجهزا بكل الوسائل الطبية.

حيث كشف مدير مستشفى محمد بوضياف نصرالدين سكين أن هذه العملية تأتي في إطار توسعة المصلحة الأولى التي تضم 15 سريرا قصد فك الضغط وتسهيل عمل الطاقم الطبي  العامل بذات المصلحة وضمان التكفل الأحسن بالمرضى.

فيما أكد كذلك في تصريحه لـ “النهار”، أن المستشفى عموما يتوفر حاليا على كامل الإمكانيات الطبيةاللازمة كأجهزة التنفس وغيرها.

فيما يذكر أن ولاية البيض سجلت لحد اليوم 115 حالة مؤكدة  بفيروس كورونا بكامل تراب الولاية منذ بداية انتشار الوباء.


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