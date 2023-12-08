البيض تستهدف الوصافة وبن عكنون في مهمة صعبة بتيزي وزو

تتواصل اليوم الجمعة، فعاليات الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة، والتي انطلقت أمس الخميس، بمواجهة المتصدر مولودية الجزائر والجار الوصيف أتليتيك بارادو.

ويحمل برنامج اليوم، في طياته مواجهتين مثيرتين تجمع الأولى بين اتحاد خنشلة ومولودية البيض، والثانية بين شبيبة القبائل والضيف نجم بن عكنون.

ويدخل اتحاد خنشلة صاحب الـ 10 نقاط، مباراته أمام البيض بـ 14 نقطة، بنية تحقيق الفوز ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي لازمته في آخر 5 لقاءات بـ 4 هزائم وتعادل.

بينما يسعى البيض، لاستغلال هزيمة بارادو أمس، من أجل الانفراد بوصافة الترتيب العام. وتقليص الفارق عن المتصدر مولودية الجزائر إلى 7 نقاط.

أما شبيبة القبائل، المنتشية بانتصار ثمين في الجولة الماضية. عادت به من وهران، ستبحث عن استغلال الوضعية الصعبة لضيفها نجم بن عكنون، صاحب المركز الأخير بنقطتين. من أجل تحقيق انتصار جديد تصل به إلى 14 نقطة ويضعها ضمن فرق البوديوم.

للإشارة فإن لقاءات الجولة الـ 9 ستستمر غدا السبت، بـ 3 لقاءات. تجمع بين نجم مقرة وأولمبي الشلف، ووالاتحاد السوفي وشبيبة الساورة إلى جانب اتحاد بسكرة والمضيف وفاق سطيف.

بينما ستلعب مواجهة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد أمام مولودية وهران. لحساب ذات الجولة يوم الـ 17 ديسمبر الجاري، وجاء تأجيل المواجهتين، بسبب مشاركة الشباب والاتحاد قاريا.