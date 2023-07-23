تسجيل حالات تسمم غذائي بالبيض.. الجزائرية للمياه توضح

انهت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البيض في بيان لها إلى علم زبائنها الساكنين بأحياء المدينة الجديدة، حي العناصر، حي لعماري، حي الصنوبر، حي السلام إضافة إلى حي الفدائيين وقاعدة بوشريط أنه بعد قراءة النتائج الأولية للتحاليل تم ظهور سلامة المياه من أي تلوث بكتيري والمياه مطابقة لمعايير الشرب.

وذلك بعد أخذ عينات قصد تحليلها على مستوى مخبر الوحدة تبعا لحالات التسمم التي سجلت عبر مجموعة من الأحياء بمدينة البيض وأضاف البيان أن عملية التزويد ستعود إلى حالتها الطبيعية ابتداءا من صبيحة الغد الإثنين بعد ظهور النتائج النهائية للتحاليل.

أن الجزائرية للمياه بالبيض كانت قد قطعت التزويد بمياه الشرب عن بعض الأحياء صبيحة اليوم الأحد كإجراء أولي واحترازي وأخذ العينات لإجراء التحاليل عليها للتأكد من سلامة المياه بعد تسجيل حالات التسمم