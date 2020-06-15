البيض: تسجيل 229 مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية خلال فترة الحجر

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بالبيض، بالتنسيق مع الأقسام الحضرية وأمن الدوائر، من مراقبة 1471 محل تجاري.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم معاينة وتحرير 116 مخالفة من بينها 94 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقواعد السلامة من انتشار فيروس كورونا، منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة .

كما تم تحرير 229 مخالفة تتعلق بالممارسات التجارية، من بينها مخالفة القرارات

والمراسيم الإدارية التي صدر بشأنها مرسوم أو قرار يقضي بتوقيف النشاط أثناء فترة الحجر، من تاريخ 17 مارس إلى غاية 31 ماي 2020.

ويأتي هذا، في إطار تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين، من 07 جوان 2020 إلى غاية 14 جوان 2020 ومن 14جوان 2020 إلى غاية يومنا هذا.

وكذا بعد رفع الحجر عن ولاية البيض، وكذا تنفيذا للتعليمات المتضمنة الشروع في تجسيد خارطة طريق للخروج بصفة تدريجية من الحجر.