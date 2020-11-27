البيض: تسجيل 6443 مخالفة لعدم إحترام التدابير الوقائية منذ بداية جائحة كورونا

سجلت مصالح أمن ولاية البيض 6443 مخالفة متعلقة بعدم احترام الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لأمن الولاية، فإن من بين هذه المخالفات التي تم تسجيلها 2765 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي.

حيث تم تسجيل 1744 مخالفة منذ تاريخ 05 أفريل 2020 و1021 مخالفة إبتداءا من 05 نوفمبر 2020 إلى يومنا هذا.

فيما سجلت 174 مخالفة متعلقة بالنشاطات التجارية منها 157 مخالفة منذ بداية الحجر الصحي و17 مخالفة منذ تاريخ 05 نوفمبر.

كما سجلت ذات المصالح 219 مخالفة متعلقة بالتباعد الجسدي منها 186 منذ بداية الحجر الصحي و33 مخالفة تم تسجيلها من تاريخ 05 نوفمبر الفارط لغاية اليوم