عاجل

البيض: تسخير 1200 شرطي لتعزيز الأمن العام بمناسبة حلول السنة الجديدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البيض: تسخير 1200 شرطي لتعزيز الأمن العام بمناسبة حلول السنة الجديدة
بقلم لعرج برمضان

سطرت مصالح أمن ولاية البيض مخططا أمنيا لتعزيز الأمن العام والسكينة العامة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسخير 1200 شرطي، والإنتشار الجيد لقوات الشرطة عبر المحاور الرئيسية والساحات العمومية.

كما سيتم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة عبر شوارع المدينة لقمع الجريمة بشتى أشكالها لحماية الأرواح والممتلكات.

وتسعى مصالح الأمن لضمان إنسيابية حركة المرور من خلال توزيع أعوان الأمن العمومي عبر النقاط التي تعرف كثافة مرورية.

ووضح البيان، أنه تم تسطير برنامج يمتد إلى مراقبة المحلات وكذا الفضاءات التجارية قصد تطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942015

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com