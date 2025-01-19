البيض.. تسمم امرأتين بالغاز المنبعث من المدفأة

أصيب شخصان بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تقليدية بالمكان المسمى حي البدر، بولاية البيض.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من مدفأة تقليدية بالمكان المسمى حي البدر ، ببلدية و دائرة الرقاصة.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى، تبلغان من العمر 18 سنة و 20 سنة، فاقدتين للوعي تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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