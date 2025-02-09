البيض.. تسمم طفلين بالغاز المنبعث من سخان الماء

أصيب طفلان اليوم الأحد، بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء بحي 1300 مسكن، بولاية البيض، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 10سا 25د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من سخان الماء بحي 1300 مسكن، ببلدية و دائرة البيض.

حيث خلّف الحادث تسمم طفلين من عائلة واحدة يبلغان من العمر 04 و 12 سنة لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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