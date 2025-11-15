إعــــلانات
البيض.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

بقلم عايدة.ع
البيض.. تسمم 4 أشخاص بالغاز
أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمدينة الجديدة بلدية بريزينة بولاية البيض.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا20د من أجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالمدينة الجديدة بلدية و دائرة بريزينة.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 52 سنة و 09 سنوات. يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

