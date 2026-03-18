البيض.. تسمم 5 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

تعرض 5 أشخاص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى حي 250 مسكن ببلدية وولاية البيض.

وأضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا55د من أجل اسعاف 5 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى حي 250 مسكن بلدية و دائرة البيض.

حيث خلّف الحادث تسمم 5 أشخاص لهم حالة غثيان، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

