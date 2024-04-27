البيض.. تسمم 5 أشخاص بالغاز  ببلدية الرڨاصة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، من اجل تسمم شخص بالغاز المنبعث من سخان الماء بشارع الشهيد مقدم المعراج بلدية ودائرة الرڨاصة بولاية البيض.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 19سا10د، من أجل تسمم شخص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بشارع الشهيد مقدم المعراج بلدية ودائرة الرڨاصة.

وخلف الحادث تسمم 5 أشخاص تتراوح اعمارهم بين سنتين و 32 سنة ، لهم صعوبة في التنفس.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.