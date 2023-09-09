البيض: تشييع جثامين أفراد العائلة الخمسة ضحايا الحادث المروري الأليم

شيع صباح اليوم السبت جثمان أفراد العائلة الخمسة بمقبرة السدرات ببريزينة في ولاية البيض ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع صباح الأمس الجمعة اثر اصطدام بين سيارتين سياحتين بالطريق الولائي رقم 230 الرابط بين بلدية الخنڨ والحويطة بولاية الأغواط وخلف وفاة سبعة أشخاص وجريحين.

مراسيم الجنازة حضرتها السلطات المحلية ببريزينة ورئيس المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى السلطات الأمنية وجمع غفير من المواطنين.